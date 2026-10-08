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Lollapalooza Chile 2027 anuncia su esperado cartel: conoce todos los artistas confirmados

El festival confirmó a los artistas que serán parte de su edición 2027, que se realizará en marzo en el Parque O'Higgins.

08 Oct, 2026. 12:03 hrs
Lollapalooza 2027 Line Up
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La espera terminó y los fanáticos de la música ya pueden conocer quiénes serán parte de Lollapalooza Chile 2027. La organización confirmó este jueves la cartelera que llegará a Santiago para una nueva edición del festival.

El evento volverá a reunir a figuras nacionales e internacionales en una programación que recorrerá distintos géneros y estilos musicales.

¿Quiénes estarán en Lollapalooza Chile 2027?

El festival dio a conocer oficialmente a los artistas que encabezarán su próxima edición. La programación contempla nombres de la escena internacional junto a destacados exponentes nacionales.

Line Up Lollapalooza
Line Up Lollapalooza

Con esta nueva cartelera, Lollapalooza prepara tres jornadas de música en el Parque O’Higgins. El encuentro se desarrollará entre el viernes 12 y el domingo 14 de marzo de 2027.

Durante esas fechas, miles de asistentes llegarán hasta el tradicional recinto capitalino para disfrutar de los distintos escenarios y presentaciones que contempla el festival.

Las entradas para Lollapalooza Chile 2027 ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster. 

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