Lollapalooza Chile 2027 anuncia su esperado cartel: conoce todos los artistas confirmados

La espera terminó y los fanáticos de la música ya pueden conocer quiénes serán parte de Lollapalooza Chile 2027. La organización confirmó este jueves la cartelera que llegará a Santiago para una nueva edición del festival.
El evento volverá a reunir a figuras nacionales e internacionales en una programación que recorrerá distintos géneros y estilos musicales.
¿Quiénes estarán en Lollapalooza Chile 2027?
El festival dio a conocer oficialmente a los artistas que encabezarán su próxima edición. La programación contempla nombres de la escena internacional junto a destacados exponentes nacionales.
Con esta nueva cartelera, Lollapalooza prepara tres jornadas de música en el Parque O’Higgins. El encuentro se desarrollará entre el viernes 12 y el domingo 14 de marzo de 2027.
Durante esas fechas, miles de asistentes llegarán hasta el tradicional recinto capitalino para disfrutar de los distintos escenarios y presentaciones que contempla el festival.
Las entradas para Lollapalooza Chile 2027 ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster.
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