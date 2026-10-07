Ibai Llanos se sorprende con los curiosos nombres de varias localidades chilenas: Pancho Saavedra respondió y ya es viral

Ibai Llanos se embarcó en una particular búsqueda por el mundo: encontrar el pueblo o ciudad con el nombre más extraño. Para ello, recurrió a sus seguidores y comenzó a revisar distintas localidades en el mapa.

El streamer español compartió el recorrido a través de Instagram. «¿Cuál es el nombre de pueblo más raro del mundo?», preguntó antes de iniciar su búsqueda.

Su recorrido comenzó en España, donde descubrió localidades como Villapene, La Polla, Venta de Pantalones, Pepino y Cebolla.

Luego amplió la búsqueda hacia Latinoamérica. En México encontró una localidad llamada Coño, mientras que en Argentina se topó con Sal Si Puedes.

Sin embargo, fue al llegar a Chile cuando encontró varios nombres que captaron especialmente su atención.

«Ojo lo que existe en Chile», comentó Ibai antes de mostrar algunas de las particulares localidades que aparecen en el territorio nacional.

Entre ellas estaban Entrepiernas, Reputo, Pata de Gallina, Purgatorio, Peor es Nada, Oficina de Yugoslavia y Tetillas.

Uno de estos nombres provocó una particular reacción en el español. Al descubrir Reputo, Ibai no pudo contener las risas y lanzó una pregunta que rápidamente llamó la atención.

«¿Quién coño vive en Reputo?», expresó.

La respuesta de Pancho Saavedra

El registro no tardó en generar reacciones entre los chilenos. Uno de quienes respondió fue Francisco «Pancho» Saavedra, quien aprovechó la publicación para contarle a Ibai sobre uno de sus proyectos.

«Estimado, sígame y por interno le cuento. En nuestro programa (Socios por Chile) decidimos llegar a todos los lugares con nombres particulares», escribió.

El comunicador también compartió otros destinos que han formado parte de los recorridos del programa, entre ellos Agua de la Zorra, Reputo, Donde el Diablo perdió el Poncho, Entrepiernas, El Hoyo, Las Coimas, Cariño Botado, La Cresta y Chigualoco.

Finalmente, Saavedra extendió una particular invitación al creador de contenido español.

«Aquí te espero para que juntos vayamos al final de este viaje en la Punta del Pico», agregó.

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