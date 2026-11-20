La polémica entre Roberto Cox y Sergio Rojas continúa sumando repercusiones. Esta vez, el conflicto llegó hasta Alfombra Roja, de Canal 13, donde sus panelistas analizaron la grave acusación que el conductor de Que te lo digo habría realizado contra el periodista de Chilevisión.

El tema surgió tras el tenso intercambio que ambos protagonizaron durante la mañana de este jueves. En medio de la discusión, Cox enfrentó directamente a su colega por antiguos comentarios que, según denunció, lo vinculaban con un delito de extrema gravedad.

El periodista de Contigo en la mañana manifestó su molestia y cuestionó los límites de este tipo de declaraciones.

“Yo creo que el show tiene un límite cuando, en mi caso puntual, perdón por ser autorreferente, en mi caso puntual me ha imputado delitos gravísimos, uno de los delitos más graves que puede existir en nuestro Código Penal”, expresó.

Además, desafió a Rojas a repetir públicamente sus dichos y presentar pruebas que respaldaran la acusación. Sin embargo, el conductor de Que te lo digo evitó profundizar en el tema y le sugirió presentar una denuncia si consideraba que había sido víctima de algún delito.

Las reacciones en Alfombra Roja por los dichos de Sergio Rojas

El enfrentamiento también fue tema de conversación en el programa de Canal 13. Allí, los panelistas recordaron el origen de la controversia y cuestionaron la gravedad de las declaraciones atribuidas a Rojas.

Cecilia Gutiérrez fue la encargada de entregar mayores antecedentes sobre el episodio. Según explicó, los comentarios del conductor terminaron viralizándose en redes sociales.

“Después se viralizó el video en redes sociales y lo que dijo Sergio fue en modo de rumor que Roberto Cox esperaba a las niñas afuera de los centros nocturnos, niñas que salían no en todos sus sentidos”, relató la periodista.

Sus palabras provocaron reacciones inmediatas entre los integrantes del panel. Ignacio Gutiérrez cuestionó que se utilizara un rumor para justificar una acusación de esta naturaleza.

“Esa excusa del ‘rumor’ da para todo”, manifestó.

Marcela Vacarezza tampoco ocultó su rechazo frente a la situación y calificó los dichos como algo grave.

“Qué feo. Es súper grave”, comentó.

Finalmente, Pancha Merino fue todavía más categórica al referirse a la polémica. La panelista cerró el intercambio con una contundente frase: “Eso es horrible”.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google