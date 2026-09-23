Leo Rey rompe el silencio tras polémica con La Noche y termina entre lágrimas: “Yo amo ese grupo, no lo odio»

La polémica entre Leo Rey y sus excompañeros de La Noche volvió a tomar fuerza durante las Fiestas Patrias. Todo comenzó después de una particular frase que el cantante lanzó sobre el escenario de La Gran Fonda de Chile, donde apuntó directamente contra Alexítico.

Durante su presentación en el Parque O’Higgins, el intérprete sorprendió al lanzar: “Chúpalo, Alexítico”. Sus palabras generaron una respuesta de la agrupación, que emitió un comunicado para referirse a sus dichos.

El conflicto entre ambas partes tiene una larga historia. Leo Rey y La Noche separaron sus caminos en 2010. Desde entonces, han protagonizado distintos cruces públicos.

Ahora, el cantante decidió referirse nuevamente a la situación durante una transmisión en vivo a través de Instagram.

Leo Rey habló de su relación con La Noche

Durante el Live, el artista buscó explicar el motivo de sus recientes declaraciones. También dejó claro que, pese a todo lo ocurrido, todavía siente cariño por la agrupación que marcó parte importante de su carrera.

“Yo amo La Noche, amo ese grupo, no lo odio”, afirmó.

Luego, Leo Rey reconoció que sus comentarios también representan una forma de desahogarse frente a lo ocurrido tras su salida.

“Así soy yo. Yo soy bueno para hueviar. Es la única manera de poder desahogarme de alguien que me traicionó, tras darle todo mi talento, mi sinceridad. Amor de corazón, de hermano, para que me paguen de esa manera después”, sostuvo.

El cantante también recordó lo complejo que fue continuar su carrera después de abandonar la banda.

“Yo sufrí la peor parte, hermano. Yo viví muchas cosas después que me separé de la banda”, relató durante la transmisión.

En esa línea, aseguró que debió enfrentar cuestionamientos por su trabajo como solista.

“Te dicen que vales callampa, que no eres nada sin ellos. Todo eso tuve que vivir”, afirmó.

Sus recuerdos terminaron por emocionarlo. En medio de la transmisión, Leo Rey se quebró y permaneció algunos segundos sin poder continuar hablando.

Finalmente, retomó la palabra entre lágrimas y agradeció el respaldo de sus seguidores.

“Perdónenme, pero he llorado caleta, hueón… de felicidad… Gracias gente”, expresó antes de poner fin al Live.

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