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¿Llegará la lluvia a Santiago?: El implacable río atmosférico categoría 4 que mantiene en alerta máxima al sur de Chile

Ante la amenaza de un agresivo río atmosférico categoría 4 en el sur de Chile, crecen las dudas sobre su avance  a la zona central. Conoce el pronóstico de Jaime Leyton.

22 Sep, 2026. 15:57 hrs

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