Mandó un duro mensaje a los votantes: José Antonio Neme se salió del libreto en la celebración de Fiestas Patrias en el matinal

Una particular situación se vivió este jueves en Mucho Gusto, en medio de las celebraciones que el matinal de Mega preparó durante la previa de Fiestas Patrias. El momento lo protagonizó José Antonio Neme, quien aprovechó la presentación musical para lanzar un particular «palito».

La situación ocurrió durante la presentación de Los Viking 5, agrupación que llegó hasta el estudio del programa para interpretar algunos de sus clásicos y poner a bailar a los integrantes del espacio antes de terminar el programa.

José Antonio Neme se salió del libreto en la celebración de Fiestas Patrias en el matinal

Mientras el grupo interpretaba la canción «Ese muerto no lo cargo yo», José Antonio Neme tomó el micrófono de uno de los vocalistas y aprovechó la letra para realizar una modificación a la conocida frase de la canción.

En vez de decir «que lo cargue el que lo mató», el periodista lanzó entre risas: “Que lo cargue el que lo votó”.

La intervención de Neme rápidamente llamó la atención de los espectadores y generó diversas reacciones en redes sociales. En ese espacio, algunos usuarios interpretaron sus palabras como una alusión a los votantes del presidente José Antonio Kast, aunque el conductor no mencionó directamente al mandatario durante ese momento.

El comentario también se produjo en un contexto en que José Antonio Neme ha cuestionado públicamente distintas decisiones del Gobierno, situación que ha generado comentarios entre los espectadores del matinal.

Tras la emisión del programa, el registro del momento comenzó a hacerse viral en redes sociales, donde los usuarios dejaron todo tipo de comentarios sobre el particular comentario del periodista.

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