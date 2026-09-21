Skarleth Labra sorprende a todos al mostrar transformación física en redes sociales: «Hasta la cara…»

Skarleth Labra volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir registros de un importante cambio físico.

La influencer y exchica reality utilizó sus historias de Instagram para mostrar fotografías de su antes y después. En ellas, comparó cómo lucía antes de comenzar a entrenar con su estado actual.

Labra contó que se encontró con los registros mientras revisaba su galería. A partir de eso, decidió compartirlos con sus seguidores.

La transformación de Skarleth Labra tras casi cinco meses de ejercicio

“Estaba viendo mi galería y les quiero mostrar mi antes y después, porque…”, escribió antes de publicar las imágenes.

Uno de los detalles que más sorprendió a la joven fue el cambio que notó en su rostro. Según explicó, también percibió una diferencia en esa zona después de varios meses de mantener su rutina.

“Hasta la cara se me desinflamó, brígido”, comentó al mostrar el resultado.

Posteriormente, una de sus seguidoras quiso conocer más detalles sobre el proceso. Ante la pregunta, Skarleth explicó cuándo comenzó a entrenar y reveló que no lo hizo sola.

La influencer señaló que inició esta rutina junto a su madre a finales de abril. De esta manera, ya acumula cerca de cinco meses realizando actividad física.

“Dato muy importante: empezamos a hacer ejercicio con mi mami a finales de abril, hace casi 5 meses”, detalló.

Sin embargo, Labra aclaró que el entrenamiento no ha sido el único factor dentro de este proceso. La alimentación también ocupa un lugar importante, según explicó.

“Cabe destacar que la alimentación igual importa”, sostuvo en respuesta a otra consulta recibida a través de Instagram.

Finalmente, la exchica reality aprovechó la instancia para incentivar a sus seguidores a comenzar a entrenar. Eso sí, hizo una particular recomendación considerando las celebraciones de Fiestas Patrias.

“Esta es tu señal para empezar a hacer pesas y cardio, pero desde el lunes, después del 18”, escribió Skarleth Labra.

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