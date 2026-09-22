Fernando Solabarrieta alza la voz tras polémica aparición en «Sin Filtros»: «Tal vez eso fue lo que me traicionó»

Fernando Solabarrieta retomó su participación en «Sin Filtros» después de dos semanas alejado del programa. En su regreso, el periodista abordó el episodio que protagonizó durante una de sus últimas emisiones.

La situación ocurrió el pasado 7 de septiembre. En aquella oportunidad, el comunicador llamó la atención por sus dificultades para modular y algunas descoordinaciones mientras estaba al aire.

Ahora, al iniciar el programa, Solabarrieta decidió referirse directamente a lo sucedido. El periodista ofreció disculpas tanto al equipo del espacio como a quienes siguen la transmisión.

«Voy a ser claro, honesto y muy sincero: yo no estaba acorde en mis condiciones profesionales para conducir ese día el programa», reconoció.

El comunicador también asumió completamente la responsabilidad por lo ocurrido. En ese sentido, explicó que la producción de «Sin Filtros» cuenta con entre 30 y 40 personas y aseguró que ninguna de ellas tuvo responsabilidad en su decisión de salir al aire.

Además, reveló que llegó apenas ocho minutos antes del comienzo de la transmisión. Según explicó, el retraso se produjo debido al tráfico y eso impidió que el equipo pudiera advertir previamente las condiciones en las que se encontraba.

«Quiero ser súper claro, a mí nadie me pidió, a mí nadie me obligó, ni menos me exigió que yo condujera el programa. Fue una decisión, una mala decisión absolutamente mía. Libero de responsabilidad a todos, el irresponsable fui yo», expresó Fernando Solabarrieta.

El contexto que enfrentaba

Durante su intervención, el periodista también entregó antecedentes sobre lo ocurrido antes de llegar al estudio.

Solabarrieta relató que había asistido a la despedida de un amigo cercano que había fallecido. De acuerdo con su testimonio, aquella situación terminó afectándolo y tuvo consecuencias en su posterior aparición televisiva.

«Tal vez eso fue lo que me traicionó, en una situación que yo enfrento desde hace muchos años, y en la que estaba muy bien, pero que es altamente traicionera y ese día me jugó una malísima jugada», señaló.

En esa misma línea, reconoció que terminó tomando «la mala decisión de hacer lo que no correspondía».

Finalmente, el comunicador evitó extenderse en nuevas explicaciones y aseguró que ahora buscará demostrar con hechos cómo enfrentará esta etapa.

«No más palabras. Hechos. De aquí para adelante, eso es lo que voy a tener que demostrar día a día. Luchar una y otra vez hasta lograr vencer una enfermedad que cada vez se me hace más traicionera», concluyó Solabarrieta.

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