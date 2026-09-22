¡Nuevo quiebre remece a la farándula! popular figura le habría sido infiel a su pareja en el contexto de las fondas: detalle no pasó desapercibido

La farándula nacional sumó un nuevo supuesto quiebre amoroso. Esta vez, los rumores apuntan directamente a Nano Calderón y su reciente relación con la influencer colombiana Erika Robayó.

El hijo de Raquel Argandoña había vuelto a estar en el centro de la atención tras poner fin, a comienzos de este año, a su relación con Rebeca Naranjo.

Después de aquella separación, al joven se le vinculó con distintas mujeres que aparecieron en sus redes sociales. Sin embargo, con el paso de los meses, una relación comenzó a tomar mayor fuerza.

Nano Calderón habría puesto fin a su romance con influencer colombiana

Se trataba de Erika Robayó, influencer colombiana con quien Calderón habría iniciado un romance más formal. De hecho, ambos habrían confirmado su relación durante junio.

Pero el romance no habría durado demasiado. Según reveló el comunicador Yiro Gatica en el espacio “Con los lentes de los famosos”, la pareja habría terminado recientemente.

“El 17 de junio comenzó este romance, pero llegó a su fin. Tres meses de pololeo y llegó a su fin”, afirmó Gatica durante el programa.

El periodista también entregó un antecedente que alimentó las especulaciones sobre el supuesto quiebre. Para ello, revisó las redes sociales de ambos y notó un detalle.

“me fui al Instagram de Nano, puse Erika, no aparece. Y después me voy a Erika y pongo a Nano Calderón y tampoco aparece”, explicó.

Pero eso no fue todo. Gatica aseguró haber recibido información sobre el presunto motivo detrás de la separación.

“supe que Nano le habría sido infiel a Erika, y más encima fue como para las fondas”, lanzó el comunicador.

De acuerdo con esta versión, la influencer colombiana se habría enterado de la supuesta infidelidad y habría decidido terminar la relación.

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