¿Lloverá este 18 de septiembre en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo para las Fiestas Patrias ¿Asados al aire libre o paraguas? El equipo de "Buenos días a todos" analizó la amenaza de precipitaciones en la Región Metropolitana y reveló qué pasará realmente este fin de semana largo. 16 Sep, 2026. 14:09 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS No contestaba el teléfono y salió a buscarla: lo que “Maestro” vio al llegar al cerro cambió su vida Auditor descubrió a su hija en cosas de amor y llamó tiritando al Rumpy: «Me enteré que mi hija está con otra mujer» ¿Habrá precipitaciones en el remate fondero? Conoce cómo se viene el tiempo este fin de semana según el pronóstico de Alejandro Sepúlveda Primera cita y hasta grado 4: Auditor confesó al Rumpy su fogosa aventura en el cerro que tuvo un final inesperado Insólita confusión de rostro de Chilevisión en vivo: todo ocurrió por un clásico dieciochero y los trabajadores aclararon todo Álvaro Ballero muestra su nueva relación con íntima fotografía: particular mensaje generó sorpresa Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado