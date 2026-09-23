Karina Álvarez vuelve a lanzar incómodo comentario en TV y en redes sociales no lo pueden creer: «Vive en una burbuja»

La periodista de Chilevisión Karina Álvarez volvió a llamar la atención en redes sociales. Esta vez, protagonizó un particular intercambio durante un despacho relacionado con el transporte público en Santiago.

El momento ocurrió este martes, cuando el canal abordó el nuevo plan antievasión implementado en los buses RED. La medida contempla la presencia de agentes encargados de fiscalizar el pago del pasaje.

En medio del contacto, Álvarez cuestionó la estrategia y planteó una alternativa para enfrentar la evasión.

“A la luz de todos los problemas que ha provocado la evasión por tanto tiempo, uno también termina preguntándose: ¿por qué no aplicaron una solución tecnológica a cada bus? Por ejemplo, torniquetes como los que hay en el metro, pero en la subida de los buses obligando a que el sistema sea más ordenado”, comentó.

Su compañero en el matinal, el periodista Carlos Grage, intentó aclarar la situación.

“Hay algunos que los tienen”, señaló, haciendo referencia a los buses que cuentan con este tipo de barreras.

Sin embargo, la comunicadora insistió en su punto.

“Pero hay paraderos que los tienen, NO los tienen los buses”, respondió.

Grage volvió a intervenir para explicar que algunos buses más antiguos sí utilizaron este sistema.

“No, hay algunos buses más antiguos que implementaron este servicio y la gente igual se los saltaba, un poco daba lo mismo”, explicó.

A continuación, agregó que la medida finalmente dejó de utilizarse debido a las dificultades que generaba durante los recorridos.

“Después de eso dijeron: ‘no más torniquetes’, porque además es complicado, se hace muy lento el andar”, sostuvo el periodista.

Finalmente, Álvarez cerró el intercambio señalando: “Esperemos que con este plan se vaya modificando esta situación, sobre todo en esta línea en particular”.

Cibernautas no perdonan a Karina Álvarez tras comentario en televisión

El nuevo episodio rápidamente generó comentarios en redes sociales. Esto ocurrió pocos días después de otra situación protagonizada por la periodista durante las Fiestas Patrias.

En aquella oportunidad, aseguró durante un despacho que las empanadas se preparaban con dos masas. Una, según explicó, para poner el relleno y otra para cubrirlo.

La situación provocó una ola de troleos durante las celebraciones. Incluso, el lunes hubo expectación por una posible aclaración de sus dichos.

“Yo me quedo con una masa, esa es la formalidad, pero en realidad uno la puede hacer como uno quiera”, afirmó entonces.

Ahora, tras su nuevo comentario sobre los torniquetes, las redes sociales volvieron a reaccionar.

“Tiene menos calle que Alf”, «que desinformada», y «vive en una burbuja» fueron algunos de los comentarios que se repitieron en redes sociales.

OTRA DE KARINA ÁLVAREZ Ahora dijo que a las micros deberían ponerle torniquetes. Esta mujer tienes menos calle que las pantuflas de Kast. pic.twitter.com/w1DTB9OKb0 — H (@hernan_sr) September 23, 2026

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