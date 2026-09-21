¿Cuándo vuelve el sol?: Revisa qué regiones recibirán agua y dónde estará agradable esta semana, según el pronóstico de Mega Santiago tendrá días templados pero con cielos nublados. ¿Probabilidad de lluvia? Entérate de los detalles para la Región Metropolitana. 21 Sep, 2026. 15:08 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS El Rumpy no sabía qué decirle: Auditor iba a comprar una lavadora, pero terminó entregándole sus tarjetas a un estafador… Lluvia en Santiago: Este es el pronóstico para la capital tras las Fiestas Patrias El Rumpy no podía creer su historia: Hicieron un «2 pa’ 2» sin saber que eran casadas, pero lo peor era el negocio turbio detrás de todo… ¿Lluvia en Santiago?: Este es el pronóstico del clima para el último día de Fiestas Patrias en el país Fichaje bomba en la TV chilena: histórico animador llegaría a Chilevisión para asumir importante desafío La nueva meta cumplida de Coté López que generó reacciones en redes sociales: “Pueden llamarme loca si quieren” Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado