Un panorama distinto para cerrar septiembre: experiencia inmersiva de terror llega con escenarios de película

Después de varias semanas marcadas por asados, terremotos, cuecas y celebraciones, septiembre comienza a llegar a su fin. Para quienes buscan cerrar el mes con un panorama diferente, Barrio Italia ofrece una alternativa que cambia por completo el ambiente dieciochero.

Se trata de Celda 13, una experiencia inmersiva de terror y cultura pop ubicada en el segundo piso de The Jail, con acceso independiente por calle Condell.

El concepto invita a recorrer distintos escenarios inspirados en reconocidos personajes del cine y las series de terror. Durante el recorrido aparecen figuras como Annabelle, La Monja, Freddy Krueger, Jason, Chucky y Pennywise, además de referencias a The Walking Dead y Stranger Things.

También hay espacio para una inesperada aparición de E.T., entre otras ambientaciones que buscan sorprender a los visitantes en cada rincón.

Un recorrido lleno de detalles

La experiencia culmina en Celda 13, el ala psiquiátrica que da nombre al lugar. Según la historia creada para el concepto, allí fueron encerrados algunos de los personajes más perturbadores de la ficción.

El espacio cuenta con murales realizados especialmente para cada sala, escenografías de gran formato, iluminación, sonido y distintos elementos de utilería.

La propuesta también se extiende a la gastronomía. El lugar ofrece cuatro platos temáticos y ocho cócteles de autor, creados especialmente para acompañar la experiencia.

“La idea era crear un lugar donde las personas sintieran que estaban entrando a una historia. No queríamos que fuera sólo un bar decorado, sino un espacio que sorprendiera constantemente y que invitara a volver para descubrir nuevos detalles”, señalan sus creadores.

Así, Celda 13 propone cambiar los anticuchos y las banderas por terror, suspenso y cultura pop, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan cerrar septiembre con una salida diferente junto a amigos.

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