Ex figura de la TV reaparece en TikTok desde Brasil: pidió dinero y generó preocupación entre usuarios

La ex chica reality Angie Jibaja volvió a captar la atención en redes sociales luego de realizar una transmisión en vivo a través de TikTok desde Brasil, país donde actualmente se encuentra residiendo.

Durante el directo, la modelo conversó con sus seguidores y sorprendió al reconocer que se encontraba “medio borracha”, mientras compartía distintos detalles sobre su presente.

Angie Jibaja sorprende con llamativa aparición en TikTok y solicitud a sus seguidores

Uno de los momentos que más comentarios generó fue cuando pidió a quienes seguían la transmisión que le enviaran dinero mediante Yape, plataforma de pagos utilizada en Perú. Sin embargo, la ex figura televisiva no entregó mayores explicaciones sobre el motivo de la solicitud.

En el mismo espacio, Jibaja mostró el lugar donde estaba alojando. Se trataba de un Airbnb que definió como un sitio “rústico”, aunque aclaró que no correspondía a un lugar de “mal vivir”.

Además, explicó parte de los cambios que ha experimentado en los últimos meses y comentó: “Cambiamos de ese lugar tan karmoso, Lima, a este lugar tan bonito, Brasil”.

El registro rápidamente se viralizó y provocó diversas reacciones entre los usuarios. Algunos seguidores expresaron preocupación por el estado de salud de la ex chica reality y compartieron sus impresiones en redes sociales.

“El tema ya ni siquiera es la adicción, es la salud mental y eso es lo más grave”, escribió uno de los internautas.

Más tarde, Angie Jibaja realizó una segunda transmisión, donde habló sobre sus proyectos y adelantó la posibilidad de regresar a la televisión en el futuro.

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