Periodista de Mega sorprende al revelar que su pareja le fue infiel antes de un gran evento: “Le revisé su ChatGPT”

Una inesperada confesión realizó Naomi Riquelme, periodista de «Mucho Gusto», a través de sus redes sociales.

La notera compartió en TikTok un registro donde relató una situación personal que terminó involucrando a su pareja y, de manera inesperada, a ChatGPT.

Según contó, descubrió que su pololo le era infiel luego de revisar sus conversaciones en la plataforma de inteligencia artificial.

«Me enteré que mi pololo me cagaba porque le revisé su ChatGPT», relató en el video.

Sin embargo, el hallazgo no fue el único problema que debió enfrentar. Días antes de enterarse de la supuesta traición, ambos habían comprado entradas para asistir al concierto de Robbie Williams.

La situación dejó a Riquelme con un boleto que ahora busca vender antes del esperado espectáculo.

Quiere vender la entrada para Robbie Williams

La periodista explicó que decidió contar su historia debido a la cercanía del concierto, que se realizará el próximo 27 de septiembre.

«¿Por qué les vengo a contar esto? Días antes de enterarme de esta traición, habíamos comprado entradas para el concierto de Robbie Williams», indicó.

Por esta razón, ahora quiere encontrar a una persona interesada en comprar la entrada que quedó en sus manos.

«Yo ahora quiero vender la entrada, porque francamente ya se acerca la fecha, el 27 de septiembre, el domingo», señaló.

Riquelme aprovechó su publicación para pedir ayuda a sus seguidores y aumentar las posibilidades de concretar la venta.

«Necesito que tú, como mujer, como hombre de buen corazón, unámonos en esta cruzada solidaria. No quiero perder 60 lucas. Quiero ir al concierto, sí, pero igual quiero vender la entrada», expresó.

Finalmente, detalló que se trata de una ubicación en cancha. Además, explicó que decidió venderla por un precio menor al original.

«Para que llegue a la persona correcta que quiera su entrada en cancha a 60 mil pesos, porque vale 70 pero yo la vendo a 60 mil», indicó Naomi Riquelme.

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