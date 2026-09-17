Reconocido cantante internacional protagoniza tenso momento en supermercado de Chile: mujer le exigió que “se devuelva a su país”

El reggaetonero puertorriqueño Franco El Gorila expuso en redes sociales un tenso episodio que vivió en un supermercado en Chile.

El artista protagonizó una discusión con una mujer, parte de la cual quedó registrada en un video que posteriormente publicó en su cuenta de Instagram.

En las imágenes se escucha al cantante pedirle a la clienta que repita lo que le había dicho antes de comenzar el intercambio.

“Devuélvete a tu país”, respondió la mujer.

Franco El Gorila quiso saber el motivo de sus dichos. Ante su pregunta, ella respondió: “Porque no los queremos aquí”.

El intérprete reaccionó de inmediato. “¿Que no nos quieren aquí? Aquí estoy”, manifestó.

La mujer, sin embargo, continuó con sus cuestionamientos y le señaló: “Es una pena que estés aquí”.

Durante la discusión, el reggaetonero también le preguntó por su nacionalidad.

“Chilena”, contestó la mujer.

El intercambio continuó por algunos momentos. Incluso, Franco El Gorila planteó la posibilidad de llamar a Carabineros debido a la situación.

En medio de la conversación, el cantante volvió a preguntarle qué debía hacer frente a sus dichos.

“¿Y qué yo tengo que hacer? ¿Devolverme a mi país?”, consultó.

“Exactamente”, respondió nuevamente la mujer.

Tras esto, Franco El Gorila reaccionó con molestia y le dijo: “Por gente como usted el mundo está como está. Basura”.

El mensaje de Franco El Gorila

Después de publicar el registro, el artista también se refirió al episodio en el texto que acompañó el video.

Allí, mencionó a la mujer como su “nueva amiga Doña Vianda”.

“Yo no soy esclavo ni nada de eso, pero si necesita una persona que le alegre la vida o le haga los favores, aquí está el monito dispuesto a ayudarla”, escribió.

Luego agregó: “Personas así hoy en día necesitan ayuda urgente”.

De acuerdo con lo consignado por ADN.cl, Franco El Gorila, cuyo nombre real es Luis Fernando Cortés, se radicó en Chile en 2016.

Desde entonces, el cantante ha continuado desarrollando su carrera musical y participando en distintos eventos realizados en el país.

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