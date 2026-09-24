Hombre se cruza en vivo durante despacho de matinal y muestra bolsa con peculiar contenido: periodista quedó en shock

Un particular momento se vivió durante la mañana de este jueves en Contigo en la mañana, matinal de Chilevisión.

La situación ocurrió mientras el periodista Francisco Sanfurgo realizaba un despacho desde la comuna de Independencia. En el lugar se desarrollaba un procedimiento de fiscalización vehicular.

Durante la transmisión, el comunicador conversaba con un periodista venezolano radicado en Chile. El hombre explicaba el contenido que publica en sus redes sociales para mantener informados a sus seguidores.

Sin embargo, la conversación tuvo un inesperado giro cuando un joven apareció frente a las cámaras.

Periodista quedó descolocado

El desconocido pasó rápidamente por delante del despacho. Además, mostró de manera aparentemente intencional una pequeña bolsa que llevaba consigo.

En un primer momento, no quedó claro qué contenía el objeto. La imagen, eso sí, permitió advertir posteriormente el contenido de la bolsa al revisar el registro en cámara lenta.

De acuerdo con las imágenes, se trataba de una bolsa que contenía marihuana.

La aparición tomó por sorpresa a Francisco Sanfurgo. El periodista reaccionó con evidente desconcierto ante lo ocurrido, mientras intentaba continuar con el despacho en vivo.

Desde el estudio de Contigo en la mañana, en tanto, no realizaron comentarios sobre la situación durante la transmisión.

El registro, sin embargo, no tardó en llamar la atención en redes sociales. Con el paso de los minutos, el momento comenzó a circular ampliamente y generó diversas reacciones entre los usuarios.

¿Qué trae esa bolsita? pic.twitter.com/CcppfwngWB — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) September 24, 2026

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