Tras comentado paso por Fiebre de Canto: revelan supuesta invitación a Mauricio Pinilla de famoso programa internacional

La comentada presentación de Mauricio Pinilla en Fiebre de Canto continúa dando que hablar. El exfutbolista se convirtió en viral luego de interpretar “Si tú no vuelves”, clásico de Miguel Bosé.

La actuación alcanzó tal repercusión que el propio cantante español compartió un reel relacionado con la presentación de Pinilla. Ahora, el revuelo podría haberle abierto una inesperada puerta fuera de Chile.

¿Mauricio Pinilla en reality español?

Así lo aseguró el estilista y opinólogo Maxi Fuentes en el programa No es lo mismo. Según contó, la exposición que consiguió el exdelantero habría despertado el interés de un conocido reality español.

Se trata de La Isla de las Tentaciones, espacio que pone a prueba las relaciones de distintas parejas. De acuerdo con la información entregada por Fuentes, la producción habría tomado contacto con Pinilla.

“A propósito de que Miguel Bosé lo repostea y hace este reel, Mauricio Pinilla habría recibido o estaría recibiendo un mail… estaría siendo contactado para conversar inicialmente con la producción de La Isla de las Tentaciones”, afirmó.

El panelista también ironizó con el inesperado efecto que tuvo la comentada actuación del exfutbolista.

“Mira qué bien te hizo cantar mal, Mauricio. Mira qué bien te hizo que hicieras el ridículo, Mauricio”, comentó.

La posibilidad de que Pinilla llegue al reality español también generó especulaciones en el panel.

Francisca Reyes planteó que podría participar junto a Gala Caldirola, con quien el exfutbolista mantuvo una relación. Manu González, en tanto, propuso otro escenario.

El panelista sugirió que Pinilla podría incorporarse como uno de los participantes que ingresan al programa para poner a prueba a las parejas.

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