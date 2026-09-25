Ozuna hizo vibrar a Chile tras 6 años de espera: clásicos, nostalgia y una fiesta que no tuvo pausa

Seis años tuvieron que pasar para que Ozuna volviera a encontrarse con el público chileno. La espera fue larga, el hype estaba por las nubes y, finalmente, el puertorriqueño respondió a las expectativas con una noche cargada de hits, nostalgia y mucha fiesta.

Pasadas las 21:00 horas, un enorme telón cayó sobre el escenario del Santander Arena. Al centro apareció su característica firma: el oso. Desde ese instante, el recinto se transformó por completo.

El propio Ozuna se encargó de definir el ambiente durante la noche. “El Santander es una discoteca”, repitió en más de una ocasión, mientras miles de personas saltaban y coreaban cada una de sus canciones.

Y el setlist fue uno de los grandes aciertos de la jornada. El cantante recorrió distintas etapas de su carrera y no se quedó solamente con sus éxitos más recientes.

“Caramelo”, “Tu Foto” y “Vaina Loca” hicieron recordar algunos de sus hits más populares. Pero también hubo espacio para los fanáticos que vivieron la época dorada del trap latino.

“Me Reclama”, “Dile Que Tú Me Quieres” y “Soldado y Profeta” fueron parte de ese viaje al pasado. Canciones que, varios años después de su estreno, demostraron que siguen teniendo un lugar especial entre sus seguidores.

Pero Ozuna también quiso romper con la distancia del escenario. En mitad del espectáculo, se abrió paso entre el público y llegó hasta una plataforma instalada en el centro de la arena.

Desde ahí interpretó varios de sus éxitos, generando uno de los momentos más intensos de la noche. La cercanía con sus fanáticos hizo que el concierto se sintiera todavía más personal.

Y cuando parecía que ya había entregado todo, el artista sacó una nueva carta bajo la manga.

Ozuna tomó un celular y comenzó a reproducir canciones en formato MP3. “Si Tu Marido No Te Quiere” y “Falsas Mentiras” fueron coreadas a todo pulmón por un Santander Arena completamente repleto.

Fue una postal que resumió buena parte de la noche: Ozuna conectado con sus raíces, con sus seguidores y con aquellas canciones que marcaron una época dentro de la música urbana.

Ozuna habló con Radio Corazón

Después de bajar del escenario, Ozuna se tomó unos minutos para conversar con la prensa. En ese encuentro, el artista reveló que “Tu Foto” fue la canción que más conectó con el público chileno durante el concierto.

Además, se comió un completo, uno de los clásicos imperdibles cuando un artista extranjero pisa Chile.

Pero también dejó una señal que encendió las alarmas entre sus fanáticos. Ozuna entregó algunos guiños sobre un próximo mega show en el Choliseo de Puerto Rico, adelanto que podría marcar una nueva etapa dentro de su carrera.

Su regreso a Chile terminó siendo mucho más que un concierto. Fue un reencuentro con una generación que creció escuchando sus canciones, bailando sus primeros hits y viendo cómo aquel artista que irrumpió con fuerza en el trap latino terminó convirtiéndose en una de las grandes figuras de la música urbana.

Seis años después, el Oso volvió a rugir en Chile. Y si algo quedó claro durante esta noche, es que algunas canciones no envejecen: simplemente esperan el momento indicado para volver a sonar a todo volumen.

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