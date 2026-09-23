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Alerta meteorológica en el sur: El peligroso fenómeno climático que amenaza a La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

Un río atmosférico categoría 4 amenaza al sur de Chile con vientos sobre 75 km/h y lluvias intensas. Conoce las zonas en alerta y el pronóstico.

23 Sep, 2026. 14:58 hrs

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