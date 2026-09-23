Alerta meteorológica en el sur: El peligroso fenómeno climático que amenaza a La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos Un río atmosférico categoría 4 amenaza al sur de Chile con vientos sobre 75 km/h y lluvias intensas. Conoce las zonas en alerta y el pronóstico. 23 Sep, 2026. 14:58 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor llevaba 15 años de pareja y un tercer hijo en camino: el alcohol hizo de las suyas y lo que pasó con su suegra es de película ¿Llegará la lluvia a Santiago?: El implacable río atmosférico categoría 4 que mantiene en alerta máxima al sur de Chile Auditora creció con una madre adicta y su padre se quitó la vida: tomó una decisión radical y el Rumpy reaccionó ¿Cuándo vuelve el sol?: Revisa qué regiones recibirán agua y dónde estará agradable esta semana, según el pronóstico de Mega Karina Álvarez responde a las críticas por sus dichos sobre torniquetes en micros: “Para los trolls que…” Adiós a la TV abierta: conocido canal chileno confirmó su salida y dejó un mensaje a sus seguidores Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado