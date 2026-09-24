Más de 300 autos históricos se toman el Club Hípico: cuándo será Motor Clásica 2026 y cómo comprar entradas

El Club Hípico de Santiago se transformará en un verdadero viaje por la historia del automóvil. Este 3 y 4 de octubre, Motor Clásica 2026 reunirá más de 300 automóviles, motocicletas y vehículos históricos y de colección.

La actividad está pensada tanto para fanáticos del mundo motor como para quienes buscan un panorama diferente para disfrutar en familia.

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán conocer vehículos de distintas épocas y procedencias. La muestra permitirá recorrer parte de la evolución del diseño, la ingeniería y la cultura automotriz.

Entre los países representados estarán Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos y Japón. También participarán museos y clubes especializados de distintas regiones de Chile.

El esperado Concurso de Elegancia

Uno de los principales atractivos será el Concurso de Elegancia Motor Clásica Chile 2026. En esta instancia, los vehículos competirán en distintas categorías que consideran aspectos como su historia, originalidad, conservación y restauración.

En total, se entregarán 49 premios. La jornada tendrá además un reconocimiento máximo: el Best of Show, que distinguirá a uno de los vehículos participantes.

La evaluación estará a cargo de especialistas nacionales e internacionales vinculados a la Federación Internacional de Vehículos Antiguos (FIVA). Los expertos analizarán factores como el valor histórico, la autenticidad, el estado de conservación y las características originales de cada ejemplar.

Un panorama para toda la familia

Motor Clásica 2026 también busca acercar el patrimonio automotriz a quienes no son especialistas. Por eso, el encuentro contará con experiencias interactivas y distintas actividades familiares durante el fin de semana.

Los jardines y la arquitectura del Club Hípico serán parte de la propuesta, creando un escenario para reunir a coleccionistas, clubes, especialistas, familias y fanáticos de los vehículos clásicos.

Así, los asistentes podrán conocer modelos que pocas veces se exhiben en Chile y descubrir cómo eran los automóviles que marcaron distintas épocas.

Las entradas para Motor Clásica 2026 ya están disponibles a través de Puntoticket.

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