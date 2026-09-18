Intentó sorprender a su polola con flores, pero la pilló en plena con otro: dramático llamado en El Chacotero Sentimental Un joven se puso en contacto con el Rumpy y reveló la sorpresa que se pilló tras intentar sorprender a su polola. Además, dio a conocer la decisión que tomó después de la traición. 18 Sep, 2026. 16:57 hrs Por Iván López VIDEOS RELACIONADOS Joven de 18 años vivió romance con trabajadora de 27: una situación lo dejó completamente asustado y esto le dijo el Rumpy ¿Lluvia en Fiestas Patrias? Revisa el pronóstico de Alejandro Sepúlveda para los días festivos en Santiago Pensó que era un capítulo cerrado, pero un encuentro en la calle lo hizo sospechar algo inesperado: atentos al consejo del Rumpy ¿Lloverá este 18 de septiembre en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo para las Fiestas Patrias ¿Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Jaime Leyton sorprende tras entregar el pronóstico para este fin de semana Roberto Cox causa revuelo tras recordar foto subida de tono que recibió de seguidora: "Tirada en la cama" Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado