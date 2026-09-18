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Intentó sorprender a su polola con flores, pero la pilló en plena con otro: dramático llamado en El Chacotero Sentimental

Un joven se puso en contacto con el Rumpy y reveló la sorpresa que se pilló tras intentar sorprender a su polola. Además, dio a conocer la decisión que tomó después de la traición.

18 Sep, 2026. 16:57 hrs

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