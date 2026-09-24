Buscaban reunir a “El Indio” y “El Flaco” sobre el escenario: la respuesta de Mauricio Medina sorprendió

Un nuevo intento por reunir a Mauricio Medina, conocido como “El Indio”, y Paul Vásquez, “El Flaco”, habría terminado nuevamente sin éxito.

La situación se habría producido luego de la comentada presentación de “El Flaco” en la Fiesta de La Pampilla de Coquimbo. El humorista recibió pifias durante su show, lo que volvió a generar comentarios en torno a su carrera y a la recordada dupla que formó junto a Medina.

En ese contexto, surgió una particular propuesta para intentar concretar un reencuentro entre ambos comediantes.

Los detalles fueron entregados por el periodista Sergio Marabolí en el programa “Plan Perfecto”, de Chilevisión. Según su relato, la producción de la fonda ñuñoína “El corazón de Chile” habría buscado gestionar la presencia de Mauricio Medina.

La idea era que “El Indio” apareciera junto a “El Flaco” sobre el escenario. De concretarse, el encuentro habría marcado el regreso de ambos humoristas a un mismo escenario.

La respuesta que habría dado Mauricio Medina

De acuerdo con Sergio Marabolí, el productor de la fonda habría tenido la iniciativa de buscar personalmente a Medina.

“Se me ocurrió algo extraordinario”. Llama a otro productor y le dice: “Ándate a la fonda del Parque O’Higgins. Hay un local que se llama Café sin Piernas; el propietario del local es El Indio, Mauro Medina, y así lo convences’”, relató el periodista.

Sin embargo, la propuesta no habría llegado a buen puerto.

Marabolí también reveló la supuesta respuesta que habría entregado Mauricio Medina. El humorista habría reconocido que atraviesa dificultades económicas, pero dejó claro que eso no cambiaría su postura frente al conflicto con su excompañero.

“La verdad es que sí estoy mal de plata, estoy cagado, pero aunque estuviera tan cagado, nunca voy a perdonar que ‘El Flaco’ no le haya pedido disculpas a mi esposa, a mi familia, y eso para mí es intransable”, habría respondido.

De esta manera, “El Indio” habría descartado la posibilidad de volver a compartir escenario con Paul Vásquez.

Finalmente, según el relato entregado por Sergio Marabolí, Medina habría enviado un último mensaje relacionado con la propuesta económica.

“Dígale a su jefe que se guarde todos los millones y que ‘El Flaco’ siga en el Nacional solo”, habría lanzado el humorista.

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