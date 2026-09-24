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Le dieron ultimatum a un Auditor del Chacotero, o se devuelve a La Serena con su pareja o termina la relación: este fue el consejo del Rumpy

La pareja enfrenta una difícil decisión tras años viviendo en Santiago: volver al norte o intentar mantener su vida en la capital.

24 Sep, 2026. 18:30 hrs

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