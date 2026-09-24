Le dieron ultimatum a un Auditor del Chacotero, o se devuelve a La Serena con su pareja o termina la relación: este fue el consejo del Rumpy La pareja enfrenta una difícil decisión tras años viviendo en Santiago: volver al norte o intentar mantener su vida en la capital. 24 Sep, 2026. 18:30 hrs Por Diego Muñoz También puedes leer en Radio Corazón: VIDEOS RELACIONADOS Auditora del Chacotero revela el oscuro pasado que logró dejar atrás: millonaria venta le permitió cerrar un ciclo Alerta meteorológica en el sur: El peligroso fenómeno climático que amenaza a La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos Auditor llevaba 15 años de pareja y un tercer hijo en camino: el alcohol hizo de las suyas y lo que pasó con su suegra es de película ¿Llegará la lluvia a Santiago?: El implacable río atmosférico categoría 4 que mantiene en alerta máxima al sur de Chile Buscaban reunir a “El Indio” y “El Flaco” sobre el escenario: la respuesta de Mauricio Medina sorprendió Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado