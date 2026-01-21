¡De no creer! Influencer Carlita se sometió a cirugía estética en Miami y sacó suspiros en redes: «Diosa…»

En las últimas horas, la creadora de contenido Carlita Inostroza utilizó sus redes sociales para revelar los resultados de una cirugía estética que se realizó en Miami.

La intervención, realizada hace dos semanas, constó de una lipotransferencia en glúteos y una lipoaspiración en los brazos.

Además, dio a conocer que se operó en la clínica Snatched Plastic Surgery, con el cirujano Gary Vela.

El antes y después de Carlita tras cirugía estética en Miami

Luego de 14 días de operación, la creadora de contenido mostró los resultados. Fue a través de sus historias de Instagram donde reveló un antes y un después de su físico.

Además, aprovechó de subir un reel evidenciando el notorio cambio físico que obtuvo luego de la intervención.

Sus seguidores no lo podían creer y no dudaron en piropearla y dejarle miles de comentarios positivos en el post para celebrar su progreso.

«esoooo reinaaaaa», «Denme mil quierooo unaaa», «Quedaste hermosaaaaaa. cada día más linda», «Mi vidaaa usted es linda en todas las fases», «Divina. Antes y después hermosa!!! Te aplaudo» «Linda , siempre linda carlita ahora 2.0 Carlita»,» «Me alegra tanto ver tus logros» y «La más linda», fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Para cerrar, la también comediante respondió a quienes la criticaban y rumoreaban que su pareja, Matt Hunter le había pagado el procedimiento.

«Oye, mal hablados ctm, ni Matt ni su mamá me pagó nada. Me saco la chuca trabajando pa’ que anden inventando we…», lanzó sin filtro a través de sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🐝Carla Inostroza🐝 (@c4rliita)

También puedes leer en Radio Corazón: Famosa figura del espectáculo confesó el complejo momento que vivió con su esposo: «Casi se murió el fin de semana»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google