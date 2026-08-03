«No puedo creerlo»: Naya Fácil terminó de urgencia en una clínica y quedó en shock con el diagnóstico

La noche del domingo, Naya Fácil encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar que debió acudir de urgencia a una clínica en Santiago por un problema de salud que comenzó de forma repentina.

Según relató la propia influencer, todo ocurrió mientras compartía con un grupo de amigos. En ese momento, uno de ellos notó que uno de sus párpados había comenzado a caer, situación que inicialmente no le pareció grave.

En un comienzo, la creadora de contenido pensó en pedir una hora médica para revisar lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, con el paso de las horas los síntomas aumentaron y decidió acudir durante la madrugada a un servicio de urgencias.

Naya Fácil terminó en urgencias

Ya en el recinto asistencial, los médicos le realizaron diversos exámenes para descartar complicaciones mayores. Tras varias horas de espera, finalmente recibió el diagnóstico.

A través de sus redes sociales, Naya Fácil tomó la situación con humor y comentó: «Me llegó la edad. Esto me pasó porque voy a cumplir 30 años. Vino el neurólogo, me dio el diagnóstico (…) pero es por la edad, uno de los principales síntomas es por el envejecimiento. No puedo creerlo».

Luego añadió entre risas: «De hoy en adelante no me estreso más. Me va a consentir en todo (su pareja, Aarón Collao). Nunca más me funen, nunca más me estresen (…) Sin platita en la cuenta porque no sé cuánto me va a salir esto».

La influencer también aprovechó de tranquilizar a quienes estaban preocupados por su estado de salud y explicó que los especialistas descartaron los cuadros más graves.

«Está descartado el ACV y la parálisis facial, pero tengo algo que nunca había escuchado, se llama ptosis caída del párpado», aseguró.

Más tarde agregó que deberá continuar con el tratamiento indicado por los médicos. «Ahora me van a traer el diagnóstico y la orden médica (…) Me va a seguir pasando esto», comentó.

Pese al susto, Naya Fácil mantuvo su característico sentido del humor y cerró diciendo: «Yo tengo de la que me pidan. Tengo 28 años y de todo me ha pasado».

Finalmente, la influencer mostró en sus historias de Instagram el documento de alta médica, donde se confirmó que el diagnóstico corresponde a una blefaroptosis, una condición que provoca el descenso anormal del párpado superior. Dependiendo de su gravedad, puede afectar parcial o totalmente el campo visual.

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