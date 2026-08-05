Daniela Aránguiz lanzó feroz recado a compañera de canal y sorprendió a todos: «No me llamo Carla Jara»

Daniela Aránguiz volvió a generar revuelo en la televisión. Durante una reciente edición de «Sígueme», la panelista aprovechó el espacio para enviar un contundente mensaje a Camila Andrade, también rostro de TV+, sorprendiendo a sus compañeros y a la audiencia.

Sin dar mayores detalles sobre el origen del conflicto, la exintegrante de Mekano comenzó su intervención con una advertencia dirigida directamente a su compañera de canal.

El recado de Daniela Aránguiz a Camila Andrade

«Le voy a mandar un mensaje a Camila Andrade. Lo único que voy a decir es que este canal es muy chiquitito», afirmó.

Luego continuó con una frase que llamó aún más la atención: «Yo aquí tengo favoritismos y tengo oídos en todos lados».

Más adelante, Aránguiz marcó diferencias respecto a la antigüedad de ambas en la estación televisiva y lanzó una declaración que rápidamente dio que hablar.

«Yo soy mucho más antigua en este canal que usted señorita Camila Andrade. Lo único que le voy a decir, por el momento, es que me llamo Daniela Aránguiz, no me llamo Carla Jara», expresó.

Sus palabras fueron interpretadas como una indirecta relacionada con Cuco Cerda, actual pareja de Daniela Aránguiz, insinuando que Andrade podría estar acercándose a él.

Sin embargo, la panelista evitó profundizar en el tema y dejó el asunto en suspenso. «Ahí nomás. Ella me va a entender, ella sabe por qué estoy hablando y con eso me basta», comentó.

Antes de cerrar el tema, Daniela Aránguiz lanzó una última advertencia que elevó aún más la tensión.

«La próxima vez te lo digo en persona», sentenció.

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