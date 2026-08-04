Influencer japonesa probó el sushi chileno por primera vez y su reacción ya es viral: hubo una preparación que no pudo terminar

Una creadora de contenido japonesa se convirtió en tendencia en redes sociales luego de compartir su primera experiencia probando sushi chileno. Sus reacciones llamaron la atención de miles de usuarios, especialmente por las grandes diferencias que encontró con la preparación tradicional de su país.

Se trata de Hikaru, conocida en TikTok e Instagram como @hikaru_chile, quien lleva un tiempo viviendo en Chile. En sus plataformas suele mostrar las diferencias culturales entre Japón y nuestro país, además de relatar distintas experiencias de su vida cotidiana.

En esta oportunidad, decidió comprar varias variedades de sushi chileno para conocer de primera mano cómo son estas preparaciones. Apenas comenzó la degustación, notó una diferencia que le pareció evidente.

«Por fin probé el sushi chileno. Se ve muy diferente al sushi japonés. Casi todos los sushis llevan queso crema», comentó al inicio del video.

Esta fue la reacción de influencer japonesa

A medida que seguía probando las distintas piezas, Hikaru explicó que el sushi chileno tiene un estilo muy distinto al que se prepara en Japón. Según relató, la gran cantidad de ingredientes, rellenos y salsas hacen que la experiencia sea completamente diferente.

«Más que sushi, parece un plato completamente nuevo», afirmó.

Otro de los aspectos que más le sorprendió fue encontrar sushi frito, una preparación que aseguró nunca haber visto en su país.

«A diferencia del sushi japonés, me pareció más difícil de preparar», agregó.

Sin embargo, hubo una combinación que definitivamente no logró convencerla. Se trataba de una pieza con coco rallado como topping, una versión que dijo no conocer en Japón y que no pudo terminar de comer.

«Esto tampoco lo he visto nunca en Japón. Con este no pude», reconoció entre risas.

Como era de esperarse, el registro rápidamente se viralizó y cientos de chilenos reaccionaron en la publicación con comentarios de todo tipo. Mientras algunos defendieron el estilo local, otros aprovecharon de recomendarle preparaciones aún más llamativas.

«Hola Hikaru! yo también soy japonesa, pero criada toda mi vida en Chile, y debo decir que me encanta el sushi chileno»; «Sushi con coco?? Eso sí que no lo había visto nunca y eso que soy chilena»; «Que pruebe la sushi burger jajaja»; «Y eso que no ha visto el sushipleto», fueron parte de las respuestas que recibió la influencer.

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