«No te tengo miedo a ti ni a tu fortuna ni a tus influencias»: El descargo de Sergio Rojas contra Leonardo Farkas tras querella

Un nuevo escándalo involucra a Leonardo Farkas y Sergio Rojas. Los abogados del empresario presentaron una querella contra el periodista ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de injurias y calumnias, luego de las declaraciones que realizó sobre las supuestas fiestas que habría organizado el empresario.

En esa oportunidad, el conductor de Que te lo digo afirmó:

«Claudia (Schmitd) nunca quiso participar de unas fiestas que hacía o participaba Farkas, que eran unas orgías colectivas… Lo que hacían era como esta fiesta donde participaban muchas personas y ponían prácticamente a una persona como un cordero. Era como una tómbola humana, una cosa terrible. Ahí fue cuando Claudia dijo ‘boludo, yo no puedo participar de esto’».

El descargo de Sergio Rojas contra Leonardo Farkas tras querella

Luego de que se conociera la acción judicial, Sergio Rojas reaccionó en Zona de Estrellas y también en Que te lo digo, donde criticó la decisión del empresario de acudir a la justicia: «En este caso, creo que es una imbecilidad del porte de un buque. Creo que además los dardos están mal dados».

«Porque finalmente la demanda iba a ser en contra de Claudia en un principio», sostuvo.

Más adelante, entregó su interpretación sobre el cambio de estrategia de Farkas: «Yo creo que Leonardo lo pensó mil veces, porque a Claudia Schmidt le basta abrir un correo para reventarlo y cambiarle la vida a él y a toda su familia«, aseguró.

En esa misma línea agregó: «Fue cauto e inteligente en desviar el dardo porque sabía que con ese tanque soviético no se la iba a poder«.

Posteriormente, el periodista volvió a referirse a la polémica y mencionó a Tatiana, hija de Leonardo Farkas, quien —según sus palabras— habría expuesto situaciones familiares en redes sociales:

«Me gustaría que Leonardo se diera el tiempo de hablar sobre eso. ¿Qué atormenta tanto a tu familia? ¿Por qué Tina (esposa del empresario) no sale hablando? ¿Cómo vive Tina? ¿En qué condiciones se encuentra ella en el día a día? Me encantaría debatir sobre esos temas, Leonardo», expresó.

Para cerrar, Sergio Rojas envió un último mensaje al empresario: «No te tengo miedo a ti ni a tu fortuna ni a tus influencias», concluyó.

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