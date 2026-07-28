Tras ser acusada de presentarse «curada como trapo»: reconocida comediante chilena rompe el silencio y aclara los hechos

La comediante Botota Fox decidió dar la cara tras la fuerte polémica que surgió por una presentación realizada el pasado fin de semana en el Casino Dreams de Punta Arenas.

Todo comenzó luego de que en redes sociales circularan videos de su espectáculo, correspondiente a la gira Ni Santa, Ni Señora, donde varios usuarios aseguraron que la artista habría actuado bajo los efectos del alcohol. Incluso, algunas publicaciones describieron el momento con frases como: «Curada como trapo».

Ante la gran cantidad de comentarios, Botota utilizó sus historias de Instagram para entregar su versión de los hechos y reconocer lo ocurrido.

Botota Fox asumió su responsabilidad

La ex participante de reality explicó que cometió un error antes de subir al escenario y ofreció disculpas a quienes asistieron a la presentación.

«Lo que han visto por ahí de un video viral, pido mil disculpas. No comí y me tomé unos tragos. No suele suceder, ya que siempre me controlo con eso», expresó.

Luego, realizó un mea culpa y aseguró sentirse avergonzada por lo sucedido.

«De verdad pido mil disculpas a mi gente de Punta Arenas, me pasé 7 mil pueblos. Tengo tanta vergüenza que no había dicho nada», afirmó.

Además, reconoció que no atraviesa un buen momento personal y reflexionó sobre el consumo de alcohol.

«Mi ánimo está raro este último tiempo y refugiarse en el alcohol no es bueno. Por lo mismo no volverá a ocurrir», sostuvo.

Para cerrar su mensaje, Botota Fox también extendió sus disculpas al personal del hotel donde se hospedó y aseguró que trabajará para que un episodio como este no vuelva a repetirse.

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