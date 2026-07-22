Lluvia en Santiago: Michelle Adam confirma cuándo vuelven las precipitaciones y cuánta agua caerá en la Región Metropolitana ¿Vuelve la lluvia a la capital? Descubre el pronóstico para la Región Metropolitana tras el paso de tres sistemas frontales. Acá los detalles. 22 Jul, 2026. 14:57 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor está chato de que su esposa use una enfermedad como excusa para no intimar: «Se enfrió la cosa de los cuerpos tras 10 años» ¿Cuándo deja de llover? Michelle Adam explica el fin del pulso actual y lo que viene el jueves Jaime Leyton advierte sobre nuevo pulso de precipitaciones: El calendario de lluvias para esta semana Stefan Kramer sacó carcajadas con imitación de Lionel Messi tras perder la final del mundial: una frase hizo estallar las redes ¡La Jaula de las Locas extiende su temporada en Chile! Anuncian nuevas funciones tras éxito de público: cómo comprar entradas Rostros de TV se dejaron llevar por el momento y terminaron besándose en vivo: la reacción de María José Quintanilla lo dijo todo Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado