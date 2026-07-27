Preocupación por Emilia Dides: JC Rodríguez reveló en vivo la urgencia médica que la dejó fuera de Miss Universo Chile

La semifinal de Miss Universo Chile 2026 estuvo marcada por una inesperada ausencia. Emilia Dides, quien tenía programada una presentación musical durante el desfile de las candidatas, no pudo asistir al evento debido a una urgencia médica.

La situación fue dada a conocer en plena transmisión por Julio César Rodríguez, quien explicó por qué la cantante no formó parte del espectáculo que estaba contemplado para la jornada.

«Inna, sabes que hoy día, en la pasarela que viene a continuación, Emilia cantaba, iba a hacer su show mientras desfilaban las candidatas. Lamentablemente, tuvo una urgencia médica», comentó el animador.

Julio César Rodríguez entregó tranquilidad sobre Emilia Dides

Tras confirmar la noticia, el conductor aprovechó el espacio para enviar un mensaje de apoyo a la artista y tranquilizar a quienes seguían el certamen.

«Le queremos mandar desde acá un saludo gigante, sabemos que está mejor, que está bien. Esperamos que se recupere para que la próxima semana nos acompañe y esté haciendo su espectáculo aquí. Era realmente muy bello. Lamentablemente, esta urgencia médica hizo que no nos acompañara», expresó.

¿Cuál fue el problema de salud?

Hasta ahora, Emilia Dides no ha explicado qué complicación médica sufrió ni ha entregado detalles sobre la urgencia que la obligó a cancelar su presentación.

De todas formas, según informó Julio César Rodríguez, la cantante se encuentra en buen estado. La organización espera que pueda participar en la gran final de Miss Universo Chile 2026, que se realizará el próximo 2 de agosto.

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