Ya están los horarios del Festival Bamba 2026: revisa el cronograma completo del esperado festival

La cuenta regresiva para el Festival Bamba ya comenzó. A pocos días de su esperada primera edición, la organización liberó los horarios oficiales de cada una de las presentaciones, permitiendo que los asistentes puedan planificar su jornada.

El evento promete convertirse en una de las grandes celebraciones de la música latinoamericana, con un cartel encabezado por figuras de primer nivel como Marc Anthony, Juanes, Fito Páez y Carlos Vives, además de destacados artistas nacionales e internacionales.

En total, serán más de veinte proyectos musicales los que subirán al escenario, incluyendo a Álvaro Henríquez & Pettinellis, Jovanotti, Orishas, Ráfaga, Bomba Estéreo, iLe, Coti, Los Pericos, Conociendo Rusia, Elena Rose, Gale, Çantamarta, Aura Bae y Catalina y Las Bordonas de Oro, entre otros.

Revisa los horarios del Festival Bamba

La organización ya confirmó el cronograma oficial del evento, donde se detalla el horario de cada presentación para que los asistentes puedan organizar su recorrido durante la jornada.

Con esta programación, el festival busca ofrecer una experiencia continua que recorrerá distintos géneros y sonidos de Latinoamérica. Reuniendo desde leyendas de la salsa, el rock y el vallenato hasta exponentes del pop, el hip hop, la cumbia y las nuevas propuestas de la escena musical.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster.

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