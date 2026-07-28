La sensible pérdida familiar que enluta a Latife Soto: «Vuelves al hogar del padre eterno»

La jornada de este lunes estuvo marcada por una triste noticia para Latife Soto. La tarotista informó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su madre, Latife Peluk Torres, quien tenía 77 años, según informó Página 7.

La guía espiritual utilizó sus historias de Instagram para despedirse públicamente de su madre con un sentido mensaje que rápidamente generó muestras de apoyo de parte de sus seguidores.

Junto a una fotografía en la que aparece sosteniendo la mano de su madre, escribió: «Descansa en paz. Vuelves al hogar del Padre Eterno, la Fuente Divina».

En la misma publicación agregó unas palabras de agradecimiento: «Gracias, gracias, gracias madre querida».

Latife Soto suspendió su transmisión en vivo

Más tarde, Soto volvió a comunicarse con sus seguidores para informar que no realizaría el live que tenía programado para este lunes debido al complejo momento personal que vive.

«Lucecitas, por motivos de fuerza mayor hoy no vamos con Live. Pero mañana nos vemos y les cuento la situación. Los amo», expresó en otra historia de Instagram.

Horas después, la tarotista también compartió un registro correspondiente al velorio de su madre.

Hasta ahora, Latife Soto no ha entregado información sobre la causa del fallecimiento de su progenitora.

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