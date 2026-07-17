Reconocida comediante reveló el inesperado negocio que más dinero le dejó creando contenido para adultos

Natu Urtubias sorprendió al sincerarse sobre su experiencia en Arsmate, plataforma donde incursionó creando contenido para adultos y que, según aseguró, le permitió generar importantes ingresos.

La humorista abordó el tema en el programa Vecinos al límite, donde repasó cómo llegó al sitio, explicó por qué decidió abrir una cuenta y contó una llamativa anécdota que dejó sorprendidos a los presentes.

Durante la conversación, Urtubias recordó que estudió Comunicación Audiovisual, aunque finalmente optó por dedicarse al humor tras recibir el apoyo del comediante Luis Slimming.

Con el crecimiento que experimentaban sus redes sociales en ese momento, vio en Arsmate una oportunidad para rentabilizar su popularidad. «A mí me da lo mismo mostrarme. Yo iba a marchar con las t… afuera, así que pensé que era entretenido ganar plata con fotos mías en bikini mostrando un pezón», comentó entre risas.

La comediante explicó que nunca tuvo reparos en generar contenido para adultos y que siempre lo entendió como una forma más de aumentar sus ingresos.

La función de Arsmate que más ganancias le generó

Aunque muchos podrían pensar que el contenido publicado era su principal fuente de dinero, Urtubias aseguró que el mayor negocio estaba en otra herramienta de la plataforma.

«Se puede activar que si me quieres mandar a mí una foto por el chat, tienes que pagar para que yo la vea», explicó.

Sin embargo, reveló que nunca revisó ese material. Según contó, muchos usuarios pagaban convencidos de que ella vería las imágenes, pero la administración de esos mensajes quedaba en manos del equipo de Arsmate.

«Y los h… se morían para que yo les viera sus cosas. Lo divertido es que no lo administraba yo sino los mismos de Arsmate», relató entre risas.

Finalmente, cerró la anécdota con una confesión que provocó las carcajadas del panel: «Debe haber miles de fans que creen que les he visto sus cosas, y solo gané platita con eso».

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