Claudio Bravo la llamó «tarada» por video donde conduce a 211 km/h y Naya Fácil no se quedó callada: lanzó duro palo al exarquero

La polémica que envuelve a Naya Fácil sigue sumando capítulos. Luego de que se viralizara un video donde aparece conduciendo su Tesla Cybertruck rosado a 211 kilómetros por hora camino al Cajón del Maipo, la influencer enfrentó una ola de críticas y ahora respondió directamente a Claudio Bravo.

El registro generó amplio rechazo en redes sociales y también tuvo consecuencias legales. La Fiscalía Metropolitana Sur abrió una investigación de oficio por un eventual delito de conducción temeraria, ya que la velocidad registrada supera ampliamente el límite máximo permitido de 120 km/h.

Entre las reacciones más comentadas estuvo la del histórico exportero de La Roja, quien compartió el video y escribió una sola palabra: «Tarada».

La creadora de contenidos no dejó pasar el comentario. A través de sus historias de Instagram publicó una captura del mensaje de Bravo y lanzó una dura respuesta.

«Que le diga eso a sus colegas futbolistas también, porque varios de ellos se han visto en exceso de velocidad en sus deportivos y bien callado se queda el famoso capitán cuando se trata de sus colegas», escribió.

Naya Fácil volvió a pedir disculpas

Antes de responder al exfutbolista, Nayadeth Neculhueque utilizó la misma plataforma para reconocer su error y ofrecer disculpas a sus seguidores por lo ocurrido.

«Estoy súper arrepentida de haber cometido este acto irresponsable. Les pido disculpas a mis facilines», expresó.

Además, aseguró que enfrentará el proceso que corresponda y colaborará con las autoridades. «Voy a asumir todas las consecuencias», reveló.

Finalmente, insistió en que lamenta profundamente lo sucedido y que está dispuesta a hacerse responsable.

«Estoy dispuesta a colaborar en todo lo que venga. Estoy súper arrepentida, pero bueno, ¿qué se puede hacer si ya lo hice? El video está en todas partes y no puedo hacer nada más, por el momento, que colaborar, asumir y pedir las disculpas«, concluyó.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google