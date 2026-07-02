La drástica medida que sacude a Sergio Rojas: es oficial

Leonardo Farkas concretó la advertencia que había realizado hace algunas semanas y decidió acudir a la justicia. Este miércoles, el empresario presentó una querella por el delito de «injurias y calumnias por medios de comunicación social» en contra del periodista Sergio Rojas.

La información fue dada a conocer por Glamorama y confirma que la acción judicial está dirigida exclusivamente contra el conductor de farándula. Aunque en un principio Farkas había anunciado medidas legales tras declaraciones realizadas por Claudia Schmitd, finalmente la querella no fue presentada contra la panelista uruguaya.

Leonardo Farkas presenta querella contra Sergio Rojas tras polémicas acusaciones

La polémica comenzó a fines de mayo, cuando Claudia Schmitd abordó el fin de su amistad con el filántropo durante el podcast «Noche de Pirañas», espacio que comparte con Sergio Rojas. En esa oportunidad, aseguró que existieron situaciones que marcaron el distanciamiento entre ambos.

«Hay situaciones que se vivieron en las cuales yo, básicamente, no me dejo comprar por nadie y no tengo por qué estar aguantando situaciones de terceras personas», afirmó.

Luego agregó: «Estuve en su casa, conozco mucha intimidad, y no corresponde que salga hablando de estos temas. Pero sí puedo decir que a mí no me compra nadie, y menos en una situación puntual que estaba viviendo mi marido en ese minuto».

Tras esas declaraciones, Leonardo Farkas difundió un comunicado en el que sostuvo que los dichos de Schmitd habían afectado el honor de su familia y anunció que evaluaría acciones legales.

La controversia siguió creciendo días después, cuando Sergio Rojas abordó el tema en el programa «Que te lo digo». Allí reveló una supuesta conversación que habría sostenido con la exmodelo fuera de cámaras.

«Claudia nunca quiso participar de unas fiestas que hacía o participaba Farkas, que eran unas orgías colectivas… Lo que hacían era como esta fiesta donde participaban muchas personas y ponían prácticamente a una persona como un cordero. Era como una tómbola humana, una cosa terrible. Ahí fue cuando Claudia dijo ‘boludo, yo no puedo participar de esto'», señaló el periodista.

Hasta ahora no se conocen mayores antecedentes sobre el contenido de la querella presentada por los abogados del empresario.

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