Alexandra Litvinova publicó inédita foto de su hija con Alexis Sánchez y un detalle no pasó desapercibido: Muchos comentaron lo mismo

A varios meses del nacimiento de Bela, la hija de Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova, la modelo rusa volvió a compartir imágenes de la pequeña a través de sus redes sociales.

Litvinova publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram. Entre ellas, una postal llamó especialmente la atención de sus seguidores, ya que mostró a Bela de frente. Eso sí, la menor aparece con lentes de sol que cubren parte de su rostro.

Hasta ahora, tanto Litvinova como Alexis Sánchez han optado por mantener la identidad de su hija en privado. Por esta razón, la pareja evita mostrar públicamente su rostro.

Seguidores aseguran que Bela se parece a Alexis Sánchez

La fotografía rápidamente generó comentarios entre los seguidores de Alexandra Litvinova. Varios usuarios repararon en los rasgos de la pequeña y aseguraron que tendría un gran parecido con su padre.

«Es igual a Alexis la bebita», comentó un usuario.

Otra seguidora escribió: «Hermosa la niña, se ve que se parece al papá, que amor».

La publicación también recibió otras reacciones como: «Tiene la carita de Alexis, linda, hermosa»; «Es iguaaaaaaal a Alexis !!!!!!»; «Es como el Alexis cuando se pelaba»; «La baby maravilla»; y «Ya que haya salido a la mama es una tremenda ganada para el maravilla».

En paralelo, recientemente se confirmó que Alexis Sánchez continuará su carrera en Canadá. El delantero chileno se incorporará al Montreal, equipo que compite en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Por su parte, Alexandra Litvinova explicó en redes sociales que actualmente sigue viviendo en Rusia. Según detalló, todavía no se ha trasladado junto al futbolista debido a los trámites que necesita completar para viajar a Norteamérica.

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