Pareja de las redes sociales da un vuelco en su carrera y debuta con video sexual: «Nunca habíamos hecho algo así»

Un inesperado giro tomó la carrera de Papi Micky. Miguel Devia, conocido en redes sociales por ese nombre, sorprendió al anunciar un nuevo proyecto junto a su pareja, Mami Minnie.

El creador de contenido, quien además fue parte de Yingo y es reconocido por su participación en el denominado “Torneo de Cell”, decidió incursionar en un formato completamente distinto al que sus seguidores están acostumbrados.

La dupla confirmó su debut en contenido para adultos. La producción marcó la primera experiencia de ambos en este tipo de proyectos y, según explicaron, decidieron asumir el desafío precisamente por tratarse de algo nuevo.

«Nunca habíamos grabado contenido para adultos. Era algo totalmente nuevo para nosotros y justamente por eso quisimos atrevernos. La gente siempre está esperando con qué vamos a salir y esta vez creo que de verdad los vamos a sorprender», explicó Papi Micky, según consignó ADN.cl.

Papi Micky y Mami Minnie cuentan cómo vivieron el debut

Para Mami Minnie, la experiencia también estuvo marcada por los nervios. La mujer reconoció que existía una diferencia importante entre lo que habitualmente comparten en redes sociales y enfrentarse a una producción de estas características.

«Era nuestra primera vez haciendo algo así y obviamente había nervios. Una cosa es lo que mostramos normalmente en redes sociales y otra muy distinta era grabar una película. Al final nos atrevimos y mostramos una versión nuestra que nadie había visto antes», señaló.

Miguel Devia, en tanto, aseguró que ambos quisieron mantener la personalidad que los ha acompañado durante su trayectoria en internet.

«Nosotros siempre hemos hecho las cosas a nuestra manera. Si íbamos a debutar en esto, queríamos hacerlo bien y atrevernos de verdad. Esta película muestra un Papi Micky y una Mami Minnie que la gente todavía no conocía», comentó.

Ahora, la pareja quedó a la espera de conocer la reacción de sus seguidores. Mami Minnie reconoció que existe curiosidad por saber qué dirá el público tras conocer esta nueva faceta.

«Quiero ver qué nos dicen cuando la vean, porque sé que muchos van a quedar sorprendidos. Nunca habíamos hecho algo así y creo que nadie esperaba que nuestro próximo paso fuera este», afirmó.

La producción ya se encuentra disponible en Vodscene, plataforma donde los seguidores de la dupla pueden conocer este nuevo proyecto.

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