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¡Alerta de concurso! Gana un pack familiar para disfrutar KidZania con Radio Corazón

Participa junto a Radio Corazón por un increíble pack familiar para disfrutar KidZania Santiago durante el Mes del Niño. ¡Completa el formulario y cruza los dedos!

13 Ago, 2026. 10:50 hrs
Concurso Kidzania
Agencia Uno

¿Todavía no tienes panorama para disfrutar el Mes del Niño? En Radio Corazón tenemos un concurso imperdible: podrás participar por un pack familiar para vivir la experiencia de KidZania Santiago.

Durante agosto, la ciudad de los niños está celebrando con distintas novedades y actividades especiales para disfrutar en familia. Entre ellas, destacan las visitas de personajes como la llamita de Gasco y Prontito de Prontomatic, además de nuevas experiencias interactivas.

Los niños y niñas podrán participar en La Búsqueda del Tesoro de Mutual de Seguridad, crear aviones de papel en la actividad de JetSMART y disfrutar de un taller de ayuda-memoria junto a Chilexpress. También podrán preparar y degustar un nuevo sabor de helado en la fábrica de Savory.

Y hay más: KidZania Santiago fue reconocida por segundo año consecutivo como la marca líder en la acción “Proteger y Respetar a los Niños”, dentro del Ranking B-Brands 2026, elaborado por Better Brands.

¿Cómo participar para los packs familiares de KidZania?

Ahora tú también puedes ser parte de esta experiencia. Participar es muy fácil: solo debes completar el formulario que encontrarás adjunto en esta nota y automáticamente estarás participando por uno de los increíbles packs familiares para disfrutar KidZania.

¡No te quedes fuera y celebra el Mes del Niño con Radio Corazón!

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