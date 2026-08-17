Zúmbale Primo cumple 10 años: El inesperado anuncio que marca una nueva etapa para la banda

Zúmbale Primo está celebrando una fecha especial en su trayectoria. La agrupación de cumbia ranchera conmemoró sus primeros 10 años de carrera con el lanzamiento de un emotivo registro audiovisual titulado “Zúmbale Primo, 10 años”.

El teaser, que dura casi tres minutos, repasa distintos momentos de la historia de la banda. El video muestra sus inicios, el recorrido por los escenarios de todo Chile y algunos de los hitos que han marcado su camino en la música tropical nacional.

Sin embargo, el aniversario también trae novedades. La agrupación anunció el inicio de la campaña de su nuevo proyecto discográfico, que consideran uno de los más importantes de su carrera.

El álbum estará compuesto por 10 canciones 100% inéditas y originales, una apuesta que busca fortalecer el repertorio propio de Zúmbale Primo y aportar nuevas canciones al catálogo de la cumbia ranchera.

Una nueva etapa para Zúmbale Primo

Con este proyecto, la banda también busca mostrar una identidad renovada y comenzar una etapa de mayor madurez artística. La celebración de sus 10 años no solo apunta a recordar lo conseguido durante la última década, sino también a proyectar lo que viene.

Según adelantaron, el nuevo ciclo estará marcado por más adelantos musicales, sorpresas y una posible proyección internacional.

De esta manera, Zúmbale Primo inicia una celebración que combina el recuerdo de sus primeros años con un desafío importante: construir un repertorio completamente propio y seguir consolidándose como uno de los nombres destacados de la cumbia ranchera en Chile.

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