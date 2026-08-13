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¿Cinco días con lluvia en Santiago? Alejandro Sepúlveda aclara el inusual pronóstico para los próximos días

El experto en clima de Mega entregó su pronóstico para los próximos días. Lluvia, granizos y tormenta se podrían registrar en la capital. Acá los detalles.

13 Ago, 2026. 14:53 hrs

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