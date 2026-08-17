Fonda Doña Florinda confirma tres días de fiesta en La Florida con Chico Trujillo, Ráfaga y más: fechas y cómo comprar entradas

Las Fiestas Patrias ya comienzan a tomar forma y la Fonda Doña Florinda prepara una celebración a lo grande en La Florida. El evento se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, los días 18, 19 y 20 de septiembre, en el Parque Los Héroes, ubicado en San Jorge #1975.

La propuesta busca convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro de estas Fiestas Patrias en Santiago, con una programación que combinará música en vivo, gastronomía y actividades para disfrutar en familia.

Un cartel con grandes nombres

Uno de los principales atractivos de la Fonda Doña Florinda será su parrilla musical, que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales.

El cartel contempla presentaciones de Chico Trujillo, Ráfaga, Alanys Lagos, Amar Azul, Los Vásquez, Zúmbale Primo, Santaferia. Además de Noche de Brujas, Américo, La Sonora Dinamita, La Sonora Malecón, Los Charros de Luchito y Rafael, El Bloque 8, Jairo Vera, Katteyes, Luis Lambis y Sinaka.

Desde Ráfaga ya anticiparon lo que será su participación en la celebración.

“Estamos muy felices de ser parte de la Fonda Doña Florinda en La Florida. Nos estamos preparando con un show lleno de energía para hacer cantar y bailar a toda la familia en estos tres días de celebración. Queremos que la gente vaya a disfrutar, a zapatear y a celebrar las Fiestas Patrias como corresponde en el Parque Los Héroes”, destacaron desde la agrupación.

Una nueva casa para la celebración

Desde la organización destacaron que esta edición busca ofrecer una experiencia más amplia y cómoda para quienes lleguen hasta el recinto durante el fin de semana de Fiestas Patrias.

“Queremos que la Fonda Doña Florinda se consolide como el gran punto de encuentro para las familias de La Florida y de todo Santiago. En esta edición en nuestra nueva casa del Parque Los Héroes hemos dispuesto un recinto más amplio, más cómodo, con excelentes accesos, y un cartel de artistas de primer nivel para asegurar tres días de fiesta inolvidables”, afirmó Jorge Tom, CEO de Iguana Producciones.

De esta manera, la Fonda Doña Florinda 2026 apuesta por una celebración que reunirá música, tradición y entretenimiento durante tres días, con una programación pensada para recibir tanto a familias de La Florida como a visitantes de distintos puntos de Santiago.

Las entradas para este gran evento están disponibles a través del sistema Puntoticket.com

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