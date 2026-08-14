«Donde Hubo Fuego Cenizas Quedan»: Anuel AA estrena canción y aumenta la expectativa por su nuevo álbum «Real hasta la muerte II»

Anuel AA volvió a sorprender a sus seguidores con un nuevo lanzamiento. El cantante puertorriqueño presentó «Donde Hubo Fuego Cenizas Quedan», una canción que llega acompañada de su respectivo videoclip y que forma parte de los adelantos de su próximo disco, «Real hasta la muerte II».

El nuevo tema ya está disponible en el canal oficial de YouTube del artista y también en las principales plataformas digitales.

Para esta producción audiovisual, Anuel AA apostó por una propuesta de corte cinematográfico. La canción, además, mantiene la línea lírica que ha caracterizado buena parte de su carrera dentro de la música urbana.

«Donde Hubo Fuego Cenizas Quedan» se suma así a los anteriores adelantos de «Real hasta la muerte II»: «Little Demon» y «La Más Bonitas son P*tas».

Anuel AA prepara su esperado regreso con «Real hasta la muerte II»

Emmanuel Gazmey Santiago, conocido mundialmente como Anuel AA, construyó una extensa trayectoria como uno de los nombres más reconocidos del trap en español.

Durante más de una década de carrera, el puertorriqueño ha conseguido miles de millones de reproducciones y distintas certificaciones Multi-Platino. También ha recibido reconocimientos internacionales por su trabajo musical.

A lo largo de su recorrido, el concepto «Real Hasta la Muerte» se transformó en uno de los sellos más reconocibles de su identidad artística. La frase acompañó su consolidación dentro del trap y posteriormente en el reggaetón.

Ahora, el artista busca abrir una nueva etapa con «Real hasta la muerte II». El álbum dará continuidad al proyecto que marcó un punto importante en su carrera.

El disco fue anunciado hace bastante tiempo, por lo que sus fanáticos llevan meses esperando novedades. Con cada nuevo adelanto, Anuel AA aumenta la expectativa en torno a la producción.

El nuevo lanzamiento llega antes de su regreso a Chile

El estreno también ocurre a pocos meses del regreso de Anuel AA a Chile.

El artista tiene programadas varias presentaciones durante diciembre y ya agotó tres de las fechas anunciadas: los shows del 13, 14 y 18 de diciembre.

Todavía quedan entradas para su presentación del 19 de diciembre. Los tickets se encuentran disponibles a través de Puntoticket.

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