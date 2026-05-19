La peculiar propuesta de Leo Rey a Alexítico de la que todos están hablando: «Si no aceptas vas a quedar como un mari… ante todo Chile»

El desafío de DJ Méndez a Américo sigue generando repercusiones. Luego de que el cantante invitará públicamente al ícono de la cumbia a enfrentarse en un ring de boxeo, ahora fue Leo Rey quien se sumó a esta tendencia.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el exvocalista de La Noche sorprendió al lanzar un reto para Alexítico, esto en medio de la rivalidad que han llevado por años.

“Así como DJ Méndez retó a una pelea en un ring a Américo, yo también quiero retar a alguien y espero que no se le haga”, comenzó diciendo el pro player de Mortal Kombat.

Luego, el cantante explicó que aún existen temas pendientes entre ambos. “Porque hay varias cuentas que arreglar. Hay hartas cosas que quedaron inconclusas y nunca diste la cara”, afirmó.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que mandó una dura advertencia en caso de rechazar la propuesta: «Si no aceptas vas a quedar como un mari… ante todo Chile», cerró.

Es importante recordar que la tensión entre Leo Rey y Alexítico viene desde hace más de una década y está ligada a la polémica salida del artista desde el grupo La Noche.

Las reacciones que dejó la publicación de Leo Rey

La publicación rápidamente se llenó de comentarios y reacciones. Uno de los que respondió fue el propio DJ Méndez, quien escribió: «¿¡Ahora entienden que es una velada deportiva llamada boxeo!? LET’S GO!».

El artista urbano Julianno Sosa también apareció entre los comentarios. El cantante ha participado anteriormente en este tipo de eventos y desde hace un tiempo impulsa actividades relacionadas con el boxeo en distintas ciudades del país. No dudó en encender la previa comentando unos emojis de fuego.

Como era de esperar, los usuarios también aprovecharon la situación para bromear con el desafío. Entre los comentarios más virales aparecieron mensajes como: “El que gana se queda con el grupo La Noche”, “¿Va a ser en la noche?” y “Va a ganar obviamente el más BRIGIDOOOO”.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google