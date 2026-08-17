¿Continuará la lluvia en Santiago esta semana? Michelle Adam aclaró el panorama tras lluvioso fin de semana La meteoróloga de Canal 13 reveló cuándo y hasta que horas se registrarán gotas en la Región Metropolitana. Acá los detalles. 17 Ago, 2026. 14:49 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor de 60 años le confesó al Rumpy que innovó con juguetes para su esposa pero se enganchó él: «Me pilló con uno en cada lado…» Lluvia en Santiago: ¿Seguirán las precipitaciones esta semana en la capital? El Rumpy no lo podía creer: Auditora se declaró adicta a la cochiná, pero su pareja 20 años menor le hace el quite Lluvia en Santiago: ¿Hasta cuándo durarán las precipitaciones en la capital? «El loco se puede ir de este mundo»: Junior Playboy alerta por estado de salud de reconocida figura de las redes sociales Influencer española lleva pocas semanas en Chile y quedó impactada con particular costumbre de los supermercados: "Qué barbaridad" Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado