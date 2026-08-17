«El loco se puede ir de este mundo»: Junior Playboy alerta por estado de salud de reconocida figura de las redes sociales

JB The Voice, conocido por su participación en el denominado «Torneo de Cell», atraviesa un complejo momento de salud y permanece internado en un recinto asistencial.

El influencer y cantante urbano, cuyo nombre real es Juan Basso, fue hospitalizado tras sufrir una septicemia derivada de una operación de hernia, según informó Vamo a Calmarno.

De acuerdo con la Clínica Mayo, la septicemia ocurre cuando el organismo responde de manera extrema y descontrolada ante una infección. Esta reacción puede provocar una inflamación generalizada y comprometer el funcionamiento de distintos órganos.

En medio de su delicado estado, JB The Voice compartió un mensaje a través de sus redes sociales. «Solo Dios sabe si vivo después de esto», escribió.

Junior Playboy entregó detalles sobre su estado

La situación también generó la reacción de Junior Playboy, quien publicó un video en redes sociales para referirse al estado de salud del cantante.

«Recién estuve hablando con JB, ya más de 20 horas hospitalizado. Me explicó unos detalles, fue por algo y salió tranquilo, y le encontraron como dos cosas más. Y la verdad es que puede partir, el loco se puede ir de este mundo. El loco tiene cara de viejo y todo eso, pero el loco es joven», relató.

El exchico reality también destacó la actitud de JB The Voice y pidió empatía ante el difícil momento que enfrenta.

«Es una persona que intenta salir adelante (…) Los que se ríen no se olvien que el loco también es un ser humano, es una persona», manifestó.

Junior Playboy además aseguró que rezará por la recuperación del artista y llamó a sus seguidores a hacer lo mismo.

«Hoy día voy a orar por él y recomiendo que hagan lo mismo para que tengamos para rato JB The Voice porque el loco ha tratado de pegar con su música pero no ha llegado el momento», señaló.

En esa misma línea, expresó su molestia por las críticas que ha recibido el cantante. «A mí me da lata porque hay otros que cantan peor y los idolatran», comentó.

Finalmente, volvió a enviarle un mensaje de apoyo: «Todos por él, por JB The Voice, compadre. Toda la buena, San Junior está acá».

«El odio no lleva a nada», cerró Junior Playboy.

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