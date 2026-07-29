Génesis reveló qué hizo apenas volvió a ver al Chino tras su desaparición: su reacción sorprendió a todos

Esta semana se dio a conocer una nueva entrevista de Génesis Aránguiz, la joven que hasta hace poco era pareja de Manuel Orellana, conocido como el «Chino», quien protagonizó una mediática desaparición en el Cajón del Maipo junto a dos educadoras de párvulo durante el intenso sistema frontal que afectó a Chile.

La conversación se emitió en Hay que decirlo, de Canal 13, donde la joven de 19 años habló con Nacho Gutiérrez sobre los días de incertidumbre que vivió antes de que los tres fueran encontrados con vida en un refugio que contaba con alimentos.

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando el periodista le preguntó cómo fue el primer encuentro con Manuel Orellana tras su rescate.

Así fue el primer encuentro entre «El Chino» y Génesis

“Te quiero preguntar por el reencuentro, porque ahí se mezclan sensaciones, porque te llaman y te dicen: ‘sí, está vivo. Sí, están llegando las imágenes, apareció’. Cuéntanos cómo fue la primera vez que lo viste en persona”, le consultó Nacho Gutiérrez.

Génesis no ocultó la mezcla de emociones que sintió en ese instante y reconoció que reaccionó impulsivamente.

“Cuando yo llegué a verlo lo pellizqué. Le pegué un combo y lo pellizqué. Le dije por qué había hecho eso, por qué se subió con esas niñas, por qué se fue, qué necesidad tenía de haberse ido y haberme dejado sola”, confesó.

Pese al enojo, aseguró que lo más importante para ella siempre fue que los tres aparecieran sanos y salvos.

“Me da pena, pero trato de ser fuerte, si ya está bien. Lo único que me preocupaba es que él estuviera bien, que estuviera vivo. Más que nada me preocupaba por ellas, que aparecieran, porque nosotros sabíamos que él estaba bien, que él es fuerte, que él sabe y es todoterreno”, expresó.

La joven también reveló que, una vez que mejoraran las condiciones climáticas, ya existía un plan para salir a buscarlo.

“Ahí se sumó Pangal y nosotros sabíamos que igual él podía ir a rescatarlo”, explicó, al recordar que la idea era llegar hasta el lugar a caballo cuando fuera posible.

Sin embargo, la situación dio un giro en los días posteriores a esa entrevista. Entre la grabación y su emisión, Génesis Aránguiz confirmó el término definitivo de su relación con Manuel Orellana. A través de sus redes sociales dejó claro que ambos siguieron caminos distintos y se definió con una breve frase: “Soltera y feliz”.

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