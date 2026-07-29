¡Terremoto en CHV! Querido periodista confirma que fue despedido en medio de complejo momento personal: «días muy difíciles»

Jaime Figueroa ya no forma parte de Chilevisión. El periodista, que durante los últimos años participó en programas como Podemos Hablar y Plan Perfecto, confirmó que fue desvinculado de la estación televisiva tras una extensa trayectoria ligada al canal.

El Filtrador dio a conocer la información y además recogió las declaraciones del comunicador sobre el complejo periodo que atravesó antes de salir del canal.

En conversación con ese portal, Figueroa reconoció que los últimos meses han sido especialmente difíciles. «He pasado días muy difíciles», señaló al referirse al momento personal que ha debido enfrentar.

El periodista explicó que tuvo que someterse a una operación en una de sus muñecas, procedimiento que lo obligó a mantenerse alejado de sus labores durante varias semanas. A ese proceso se sumó la muerte de su madre, una pérdida que describió como «lo más duro que me ha tocado».

Más de una década en Chilevisión

La historia de Jaime Figueroa con Chilevisión comenzó en 2012, cuando realizó su práctica profesional en la estación. Con el paso del tiempo se integró al matinal y luego participó en espacios como El Cubo y Primer Plano, antes de iniciar una etapa fuera del canal en 2019.

Su regreso ocurrió en 2021, cuando asumió como productor periodístico de Podemos Hablar. Poco después también apareció frente a las cámaras interpretando al barman que acompañaba a los conductores del programa, rol con el que ganó notoriedad entre los televidentes.

Tras el fin de ese espacio, pasó a formar parte del equipo de Plan Perfecto. Sin embargo, alcanzó a estar solo unas semanas antes de ausentarse debido a la intervención quirúrgica.

Con esta desvinculación, Jaime Figueroa cierra un ciclo de más de diez años vinculado a Chilevisión. Canal en el que desarrolló gran parte de su carrera profesional.

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