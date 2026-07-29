Los Vásquez y Amigo de Artistas dirán presente en Oktoberfest Munich Malloco: revisa fechas, line up completo y cómo comprar entradas

La cuenta regresiva para una de las celebraciones más esperadas de la primavera ya comenzó. Oktoberfest Munich Malloco presentó el line up oficial de su edición 2026, que se realizará entre el 9 y el 11 de octubre en el Centro de Eventos Munich Malloco, en la comuna de Peñaflor.

El tradicional encuentro volverá a reunir música en vivo, cerveza, gastronomía alemana, concursos, desfiles y actividades para toda la familia, consolidándose como uno de los festivales culturales más importantes del país.

Cuándo es, dónde y cómo comprar entradas

Oktoberfest Munich Malloco 2026 se desarrollará los días 9, 10 y 11 de octubre en el Centro de Eventos Munich Malloco, ubicado en la comuna de Peñaflor.

Las entradas ya se encuentran disponibles exclusivamente a través de PuntoTicket.

Los Vásquez, Candelabro y Amigo de Artistas lideran el cartel

La programación artística contará con destacados nombres de la música nacional e internacional. El viernes 9 de octubre se presentarán Zillertal Orchester, Candelabro y DJ Fader & Catboy.

El sábado 10 será el turno de Zillertal Orchester, Amigo de Artistas, DJ Fader & Catboy y DJ Bruno Borlone.

En tanto, el domingo 11 de octubre, la jornada de cierre estará encabezada por Zillertal Orchester, Los Vásquez y DJ Fader & Catboy, además de diversos proyectos musicales locales que también serán parte de la programación.

Más de 40 cervecerías y una experiencia para toda la familia

Con más de 20 años de historia, Oktoberfest Munich Malloco espera recibir a más de 30 mil asistentes durante sus tres jornadas.

Los visitantes podrán recorrer la tradicional Carpa Munich, disfrutar de la oferta de más de 40 cervecerías nacionales e internacionales, degustar gastronomía alemana y chilena. Además podrán participar en concursos y juegos típicos, presenciar desfiles y espectáculos itinerantes, además de acceder a zonas familiares y espacios VIP.

Uno de los grandes protagonistas volverá a ser Zillertal Orchester, la histórica agrupación tirolesa que por más de seis décadas ha dado vida al espíritu del festival. Encabezando ceremonias tradicionales como el espiche del barril, los desfiles inaugurales y distintas actividades durante todo el evento.

Desde la organización destacaron que el objetivo sigue siendo acercar las tradiciones bávaras al público chileno. Siempre promoviendo un espacio de encuentro donde la música, la gastronomía y la cultura permitan disfrutar una experiencia familiar y festiva.

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